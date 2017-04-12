القاهرة ـ أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود غدا الخميس طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصاحب ذلك نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد .

ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فى البحر المتوسط شمالية غربية ، وبالبحر الأحمر جنوبية شرقية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد ان تبلغ العظمى بالقاهرة 25 اما الصغرى 19 ، والاسكندرية 21 16 ، ومطروح 18 15 ، وبورسعيد 23 17 .