اخبارمصر- شيرين حسين

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال لقائه وزير العمل الإماراتى صقر غباش أوضاع العمالة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على حل مشاكلهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية وعدم اللجوء إلي القضاء إلا بعد استنفاذ مراحل التسوية والحلول الودية والتصالح بين طرفي العملية الإنتاجية .

كما تم بحث مشكلة حجز جواز سفر العامل لدي صاحب العمل وفي هذا الشأن أكد وزير العمل الإماراتي أنه لا يجوز ذلك مشيرا إلي أنه يوجد نص صريح في عقد العمل يمنع حجز جواز سفر العامل ، موضحا أن وزارة العمل تتخذ العديد من الإجراءات والقرارات المناسبة فورا مع أصحاب الأعمال إذا ثبت أنهم قاموا بذلك .

كما تناول اللقاء مشكلة نقل كفالة العامل من كفيل إلى آخر وفى هذا الصدد أوضح الوزير الإماراتى أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تنتهى وفق ما يتم تحديده بعقد العمل المبرم بينهما وفي هذه الحالة يمكن للعامل الحصول علي تصريح عمل جديد، مشيرا إلي أن عقود العمل بالدولة غير محددة المدة وأن فترة اختبار العامل تتم خلال الشهور الثلاثة الأولي من عقدة .

ونوه “غباش” أن هناك 3 قرارات صدرت بالإمارات مؤخرا، وأحدثت نقلة نوعية في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل مؤكدا أن جميع أجور العاملين تحول شهريا عن طريق البنوك وأن هذا النظام مراقب الكترونيا، ويمكن لوزارة العمل معرفة أية تأخير في صرف الأجور ومحاسبة الشركة أو صاحب العمل الذي لم يقم بصرف أجور عماله في موعد معين شهريا وذلك لتحقيق الأمان الوظيفي.