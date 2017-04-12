سان فرانسيسكو-أ ش أ

رصد فريق من الأطباء الأمريكيين برئاسة الدكتورة جولى كرولى وفايل ريس من جامعة كاليفورنيا، تعرض نجوم السينما الأمريكية الذين يقومون بأدوار الشر في السينما مثل فيلم “حرب الكواكب”، “صمت الحملان”، “الجميلة والأقزام السبع” إلى مشاكل جلدية.

فقد كشف أطباء الأمراض الجلدية أن هؤلاء الأبطال الذين يتعرضون لتغير في ملامح وجوههم ليمثلون الشر 30% يتعرضون للصلع و30% جروح حول العيون و20% تجاعيد في الوجه والتهابات وحروق في الأنف كل ذلك تضحية منهم لإقناع المشاهد بدور الرجل الشرير الذي يجسدونه دون الأخذ في الاعتبار للمشاكل الجلدية الجسيمة التي يتعرضون لها.