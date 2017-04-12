اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بعثة من البنك الدولى فى ختام عملها فى مصر للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الاعمال.

وأطلعت البعثة الوزيرة على نتائج زيارتها إلى القاهرة، ولقائهم بعدد من الوزارات لمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.

وناقش الاجتماع الخطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتنظيم سوق العمل.