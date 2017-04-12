أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 689ألف و 148قرار على نفقة الدولة ، بتكلفة بلغت بلغت مليار و380مليون و515ألف جنيها وذلك خلال الفترة من الأول من يناير الماضى وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري2017.

‪ وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أن عدد القرارات التي صدرت لأمراض النساء بلغت13ألف و 372قرارا ، والعصبية 19ألف و437قرارا والباطنة 505ألف و 733قرارا ، والأورام 67ألف و 174قرارا .

كما بلغ عدد القرارات الصادرة لأمراض العيون15ألف و 967قرارا ،والجلدية 479قرارا ، والمسالك 36ألف و871قرارا ،والجراحة 8551قرارا ، والأنف والأذن 980قرارا والعظام 17ألف و663قرارا وأمراض الدم 2921قرارا.