إصدار 689 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 شهور
اخبارمصر - سماء المنياوى
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 689ألف و 148قرار على نفقة الدولة ، بتكلفة بلغت بلغت مليار و380مليون و515ألف جنيها وذلك خلال الفترة من الأول من يناير الماضى وحتى نهاية شهر مارس من العام الجاري2017.
وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أن عدد القرارات التي صدرت لأمراض النساء بلغت13ألف و 372قرارا ، والعصبية 19ألف و437قرارا والباطنة 505ألف و 733قرارا ، والأورام 67ألف و 174قرارا .
كما بلغ عدد القرارات الصادرة لأمراض العيون15ألف و 967قرارا ،والجلدية 479قرارا ، والمسالك 36ألف و871قرارا ،والجراحة 8551قرارا ، والأنف والأذن 980قرارا والعظام 17ألف و663قرارا وأمراض الدم 2921قرارا.
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