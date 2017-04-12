اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

صرح بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصرإن المنظمة خصصت 30 مليون دولار للمشروعات في مصر على مدار 3 سنوات تنفق على نحو 10 ملايين دولار كل عام،

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر مع الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بحضور بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أكبر دولة بها شباب في منطقة الشرق الأوسط وما يقرب من نصف المواطنين تحت سن الـ25 عاما .

ووضعت الحكومة المصرية الشباب على رأس جدول أعمال التنمية وتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية وضمان دمجهم في المجتمع .

وبحث الجانبان تعزيز التعاون فى مجال توفير فرص عمل للشباب وتنمية مهاراتهم وعمل برامج تدريبية للعمال والتوعية بضرورة الاستثمار بمشروعات تحقق استقرارا للعمال، وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.