موسكو - رويترز

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء ان روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل كما هو متفق عليه مع كبار المنتجين الآخرين.

كانت روسيا انضمت مع بعض الدول الأخرى غير الأعضاء في أوبك إلى جهود تقودها المنظمة لتقليص إنتاج النفط لمدة ستة أشهر من أجل رفع أسعار الخام العالمية.

وتزامن قرار الخفض مع استعداد بعض الشركات الروسية لزيادة إنتاجها بعد سنوات من الاستثمار في الحفر وحقول جديدة، لكن نوفاك أبلغ الصحفيين أنه لا توجد شكوى من الشركات بخصوص اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.