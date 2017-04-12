بكين - رويترز

أعلنت السلطات الصحية في الصين يوم الأربعاء إن عدد الوفيات البشرية في البلاد بسبب فيروس “إتش7إن9” ، بلغ 47 حالة في شهر مارس 2017، مقارنة مع 61 حالة في فبراير من نفس العام .

وذكر بيان على موقع اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة، أنه كانت هناك 96 حالة إصابة بالفيروس الشهر الماضي.

و من المعروف ، أن الإصابة البشرية بـ”أنفلونزا الطيور” ، سببها مخالطة الطيور الحية المصابة ، وغالبا ما يرتبط انتشار العدوى من هذه الأنفلونزا ، وبخاصة السلالة التي يطلق عليها “إتش 7 إن 9” ، في فصلي الشتاء والربيع .

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن أول حالة عدوى بشرية ، بفيروس “أنفلونزا الطيور إتش 7 إن 9” ، ظهرت في الصين ، وذلك في مطلع العام 2013 ، وتم من وقتها ، وحتى العام الماضي 2016 ، الإبلاغ عما يزيد على 800 حالة مؤكدة مختبريا ، للإصابة بالعدوى البشرية .