أخبار مصر ـ سماء المنياوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع درجه الاستعداد بمستشفيات الجمهورية ، وذلك لاستقبال أية حالات تعاني من اختناقات وضيق في التنفس نتيجة العواصف الترابية ببعض المحافظات.

واوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة إنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من اسطوانات الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية ومراجعة جميع شبكات الغازات في مناطق العواصف الترابية.

من جانبه ، اكد الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية إن مرضى الحساسية أو الربو يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان لذا ننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة, وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية.

كما ننصح بارتداء نظارات شمسية وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين ، وتجنب أية مضاعفات كاحتقان العينين تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات ، ووضع قطعة قماش مبللة أو كمامة مبللة على الأنف لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر وعدم ملامسة العينين باليدين.

ونصح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين”ك” والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.

كما نصح المرضى بضرورة الاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع فى الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق فى التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.