برازيليا -أ ش أ

اعلنت المحكمة العليا في البرازيل فتح التحقيقات مع 8 وزراء وعشرات السياسيين الكبار على خلفية تهم متعلقة بالفساد, وهو القرار الذي يمس قرابة ثلث حكومة الرئيس ميشيل تامر وعدد من مساعديه المقربين.

وذكرت شبكة “إيه بي سي”أن قائمة الخاضعين للتحقيق تشمل 108 أشخاص من بينهم رئيس هيئة العاملين بالرئاسة ورئيسي مجلس النواب والشيوخ ووزراء الخارجية والتجارة والزراعة , بالإضافة إلى قياديين حزبين بالائتلاف الحاكم للرئيس ميشيل تامر.

وأضافت أن السياسيين نفوا التورط في أية وقائع فساد, لافتة إلى أن التحقيقات التي سيمضي النائب العام فيها قدما سوف تحدد لاحقا المتهمين الذين سيخضعون للمحاكمة.

يذكر أن موجة التحقيقات تأتي في وقت يواجه فيه الرئيس اتهامات بشأن تمويل حملته الانتخابية قد تزيحه من منصبه ومحاولاته تمرير قرارات تقشفية عبر مجلس الشيوخ, وذلك في ظل انخفاض نسب تأييده الشعبية إلى قرابة 10%