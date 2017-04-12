اخبارمصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلي بالإشتراك مع مباحث التموين عن ضبط9631 من أقراص وزجاجات وامبولات دوائية مجهول المصدر بمخزن أدوية غير مرخص تابع لصيدلية بمحطة الرملبمحافظة الإسكندرية .

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية أن الاصناف التى تم ضبطتها هى عدد(5280) مجموعة متنوعة من الفيتامينات المجهولة المصدر ، و(5)امبول من ادوية العلاج الأورام ، و (150)قرص لتقليل المناعة فى مرضى زرع الاعضاء ، و(170) قرص لعلاج التهابات العضلات ، و (900) قرصلعدد متنوع من المسكنات المختلفة.

وتابعت ” زيادة ” انه من ضمن المضبوطات أيضا (650) قرص لعلاج الضغط و الذبحة القلبية ، و (135)قرص يستخدم للتخسيس ، و (365) زجاجة قطرة لعلاج فطريات والتهابات العين ، وعدد علبة تستخدم في صبغةالشعة ، و(2) علبة لعلاج الزهايمر والنسيان ، و (105) قرص علاج هرموني ، و (3) علب كريم لتفتيح البشرة، و(78) لبوس ومرهم لعلاج البواسير ، و (178) قرص لعلاج الكوليسترول ، و (1500) قرص لعلاج الغدةالدرقية ، و(65) قرص تسخدم في الإجهاض ، و (2)سرنجة مانعة لتجلط الدم ، و (8) فيال لعلاج الفطريات عنطريق الحقن ، و (34) فيال لعلاج التهابات المثانة ، مشيرة الى أنه تم تحرير محضر برقم (9126) لسنة 2017مجنح العطارين.