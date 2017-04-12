بورتو - أ ش أ

أكدت الصحيفة البرتغالية الشهيرة “أجوجو” أن نادي ساوثهمبتون الانجليزي اهتماما بالغا بالثلاثي المتألق “للدراجاو” المكون من أندري سيلفا و ياسين براهيمي ودانيلو بيريرا.

وسيرسل ساوثهمبتون مبعوثيه للبرتغال من أجل متابعة المواجهة بين بورتو وفيتوريا سيتوبال في إطار الدوري البرتغالي.

ويبحث تاسع الدوري الإنجليزي على تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في الميركاتو الصيفي تحسبا لمنافسات الموسم القادم.

وسبق لعدة أندية أن أبدت اهتمامها بالتعاقد مع نجم منتخب الجزائر ياسين براهيمي في الفترة الماضية أبرزها بكل تأكيد باريس سان جيرمان الفرنسي واليوفنتس الإيطالي.

ويشهد الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة حضورا جزائريا قويا في ظل تواجد كل من عدلان قديورة وسفيان فيجولي ورياض محرز وإسلام سليماني.