اخبار مصر- نهى حمودة

مع اقتراب أعياد شم النسيم ظهرت حملات مقاطعة لشراء الاسماك بعنوان ” خليها تعفن ” .. بدأت هذه الحملات في الاسكندرية حيث أطلقت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حملة لمقاطعة شراء الأسماك وذلك بعد رفع التجار الأسعار بشكل مبالغ فيه وسط حالة من استياء الأهالى مطالبين باقى المدن الساحلية بالانضمام للمقاطعة .

وعلق أحد المؤيدين للحملة: “إحنا مدينة ساحلية تتوافر فيها الأسماك بكميات هائلة وسبب ارتفاع أسعار الأسماك جشع التجار”.

الدعوة لاقت قبولا من الناس وانتشرت انتشار النار في الهشيم لدرجة ظهور بعض الاشاعات بإغلاق عدد من محال الاسماك في الاسكندرية .

اغلاق “المحال” .. كذب

شعبان صاحب احد المحال الشهيرة لبيع الاسماك وكد كذب هذه الشائعات الا انه قلل من حملة المقاطعة لان السبب في رفع اسعار السمك ليس التجار وانما تصدير البلطي وهو ماجعل سعره يرتفع لافتا الى انه في حال استمرار الازمة سيرتفع كثيرا خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان وافطار الاخوة المسيحيين.

الحاج حسام برغش صاحب أحد محال الاسماك في كامب شيزار في الاسكندرية اكد لي ان محال الاسماك اضربت لمدة 3 ايام في اول ابريل بعد ارتفاع الاسعار ولكن تم فتحها بعدها وقال ” اضطرينا ان نفتح المحلات عشان نشتغل وكمان ايه ذنب العمال .. انا عندي عامل اخد 120 جنيه وراح سوق الخضار جاب حاجات درجة تالتة عشان ياكلها مع عيلته ورجع البيت وفي جيبه 20 جنيه وقالي ياحاج طب انا هعيش انا وعيلتي بال 20 جنيه ازاي”.

واستطرد قائلا” اوقفوا التصدير لان التصدير سبب ارتفاع الاسماك .. لوح البساريا اللي كان فيه 25 كيلو ومحدش كان بيشتريه دلوقت كيلو البساريا وصل 16 جنيه .. فيه سمك اسمه فراخ كان ال 20 كيلو يعمل 60 جنيه يعني الكيلو بيقف ب3 جنيه دلوقتى الكيلو وصل 60 جنيه .. لوح البروني كان التاجر ينزل 20 لوح اخد منهم لوح ب2000 جنيه دلوقت بينزل السمك وييجي حد من ليبيا ويقوله انا هاخد اللوح ب3000 جنيه وياخد الكمية كلها .. البرادات واقفة على باب السوق والجماعة بتوع ليبيا بيلموا البلطي اللي كان ب12 جنيه و13 جنيه ويبيعوه في الامارات ب87 جنيه يعني كسبان كسبان والنتيجة ان اكلة الفقير مابقتش موجودة في مصر .. سمكنا بيطلع ليبيا وايطاليا واحنا هنا محتاجينه ارجوكم اوقفوا التصدير”.

وأضاف” انا كنت بلم الوقار في التمانينات وبصدره وكان بيوصل ل130 جنيه و140 جنيه وبعدين المحافظ اصدر قرار بوقف التصدير ومصادرة العربية اللي كانت تتمسك وهي بتصدر فخفنا ووقفنا التصدير والنتيجة ان الوقار في مصر وصل في التمانينات ل38 جنيه.”

وعن شم النسيم قال تاجر السمك ” شم نسيم ايه مفيش حد بيشتري لان البوري اللي كان ب40 جنيه وصل ل70 جنيه يعني كيلو الفسيخ يعمل 160 جنيها” .



أما في الاسماعيلية يقول حسن ابو علي صاحب احد محال الاسماك الشهيرة :انا اؤيد حملة المقاطعة لان السمك فعلا اسعاره ارتفعت جدا واكد ان التصدير ليس وحده السبب .

ولكنه سبب من الاسباب ولفت الى ان ارتفاع سعر العلف بالاضافة الى سحب كميات كبيرة من الزريعة ايضا من الاسباب الهامة في رفع الاسعار متوقعا ان يرتفع سعر السمك بعد شم النسيم

واشار الى ان حملة المقاطعة اثرت علىالاسماعيلية ايضا ولفت الى ان التاجر الكبير خسائره اكثر من التاجر الصغير لان لديه اعباء وعمال اكثر.

وذكر ان هناك حالة ركود عامة منذ اسبوعين وعن شم النسيم قال ” شم النسيم موسم ومحدش بيبخل على عياله في المواسم واحنا المصريين عندنا الموسم موسم “.

علي صاحب احد محال الاسماك في اكتوبر ذكر ان سعر كيلو البلطي من شهر كان بين 18 و19 جنيه والبوري اصبح ب60 جنيه ولكن هذا طبيعي لانه الان نحن على اعتاب شم النسيم وبيتم استخدام السمك البوري في التمليح وارتفع الان الى 35 جنيه .

وارجع ذلك الى التصدير والمواطن كالعادة يقول اننا نغلي واكد أن الازمة ظهرت فجأة بعد التصدير في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن الى السمك.

الصاوي سعد الصاوي صاحب محل اسماك مشهور في كفر الشيخ نفى اغلاق المحال نتيجة المقاطعة او ارتفاع سعر الاسماك الا انه اكد ان الفسيخ هذا العام سيكون بأسعار اعلى نتيجة ارتفاع اسعار السمك البوري.

شادي شاهين صاحب محل فسخاني شهير في السيدة زينب قال ” الناس نفسها تاكل وماتقاطعش ولكن ارتفاع اسعار السمك ادى الى ان الناس غصب عنها هتقاطع “.

واضاف بأن سعر كيلو الفسيخ وصل الى 140 جنيها وسعر كيلو الرنجة 40 جنيها و انه رغم ارتفاع الاسعار الا ان الاقبال على الفسيخ والملوحة والسردين والرنجة جيد لاننا في موسم ورب الاسرة هييترى ولكن ” بكميات اقل عن السنة اللي فاتت “.



بينما يرى محمد احد بائعي السمك ان السمك كان أكلة الغلابة ؛ قائلا : انا كبائع سمك لم يدخل بيتي سمك منذ شهر وحول حملات المقاطعة اكد ان هذه الحملات اثرت تاثيرا كبيرا عليهم و” نيمت السوق” واكد ان ارتفاع الاسعار نتيجة التصدير وليس بسبب تجار السمك.

الاسماك في ‘محلات السوشي”



مصطفى احد اصحاب “محلات السوشي” في التجمع الخامس اكد ان الاسماك بها تعد من السلع الاستفزازية لانه يتم استخدام اسماك السلمون والتونة المستوردة .

واشار الى ان الاسعار ارتفعت الا ان الاقبال مازال كما هو لافتا الى ان هناك طبقة معينة هي التي تقبل على شراء السوشي والذي يباع بالقطعة وذكر ان سعر الطبق الكومبو والذي يحتوي على 15 قطعة يبدأ من 124 جنيها .



اختفاء لمة الاسرة

فريدة ربة منزل قالت” يوم شم النسيم بالنسبة لي يوم عادي جدا وكنا زمان نحتفل بيه في الارياف وبيبقى فطير الصبح والغدا رنجة وسمك اما الان بعد ارتفاع الاسعار فصعب اننا نتجمع كأسرة كبيرة لانه صعب تعملي عزومة عندك باعداد زمان كمان كل شوية نلاقي مصيبة من فراخ ميتة ولحم حمير وسمك ملوث .. باختصار ارتفاع الاسعار مع عدم الضمير قضوا على لمة الاسرة “.

علياء طالبة ماجستير وتقيم في المنصورة اكدت ان سعر السمك في المنصورة ارتفع للبلطي من 20 الى35 جنيها أما البوري 40 جنيها .



واكدت ان اسرتها معتادة مثل كل شم نسيم ان تشتري الرنجة والفسيخ ولكن هذا العام سيكون بكميات اقل.



زوزو مصطفى ربة منزل قالت ” انا بجيب كل سنة في شم النسيم كيلو سردين بلدي وبخلله بيبقى جميل جدا وحلو قوى.

عائشة ربة منزل قالت ” كنا بنشتري السمك ونملحه في البيت ارخص لكن السنة دي اسعار السمك نار”

محمد فتحي مستشار قانوني ويقيم في الاسكندرية يقول ” الناس لم تصل لمرحلة المقاطعة ولكن فيه ركود وانا عن نفسي التزمت بالمقاطعة وماشتريتش من يوم 1 ابريل”.

المهندس اشرف العباسي اكد ان ايطاليا كان فيها حملة لمقاطعة السمك ونجحت هذه الحملة جدا

عروض شم النسيم في الاسواق

بدأت الهايبرات الكبيرة والسوبر ماركات بعمل عروض كثيرة من اول ابريل استعدادا لشم النسيم وقامت بطرح كميات من الفسيخ بسعر 89 للكيلو و35 لكيلو الرنجة وبدأت المجمعات التي تتعاون مع وزارة التموين بطرح ال300 جرام من الفسيخ بسعر 28 جنيها بينما يباع كيلو الرنجة بسعر 28 جنيها بينما قامت بطرح علب التونة بسعر يبدأ من 6 الى 11 جنيه وبيض بسعر 30 جنيه للطبق وطرحت علب سردين بالصلصة بسعر 7 جنيهات.

سوبر ماركت شهير طرح تخفيضات على اسعار السمك حيث وصل كيلو الماكريل الى 23 جنيها وسمك البياض البلدي 48 جنيه والجمبري الوسط الى 160 جنيها للكيلو اما الفسيخ فوصل الى 90جنيه والسردين 33 جنيها وكيلو الرنجة ب26 جنيها ورفع هذا السوبر ماركت شعار ” متستغربش ..اسعارنا رجعت لاسعار زمان “.

شعبة الاسماك تطالب بوقف التصدير 3 اشهر

احمد السيد جعفر رئيس شعبة تجارالاسماك بالغرفة التجارية ذكر ان حملات المقاطعة ظهرت منذ اسبوعين وظهرت هذه الحملات بعد ارتفاع اسعار كل انواع الاسماك بشكل كبير تعدى ال100% خاصة في البلطي والبوري حيث حدث ارتفاع فيهم بنسبة كبيرة بسبب تصدير كميات كبيرة منهم خارج مصر الى السعودية والامارات والكويت والاردن وليبيا .

ولفت الى ان هذه الكمية كانت تطرح في الاسواق والان يتم اخراجها من المزارع السمكية وتصديرها خارج مصر.

وأكد جعفر أن المشكلة لها اسباب كثيرة والتصدير من ضمن اسبابه ايضا الضغط على البلطي والبوري واكد ان مصر لديها مشكلة في انخفاض انتاج الاسماك منذ 10 سنوات حيث ان الموضوع تراكمي من سنين بسبب الصيد الجائر وعدم التزام المراكب بتعليمات وقف الصيد بالاضافة الى ان انتاج اغلب المزارع السمكية يتم تصديره

وحول حملات المقاطعة ذكر انها لن تجدي في خفض الاسعار لان السبب ليس تجار الاسماك وانما التصدير واكد ان التجار ليس من مصلحتهم رفع الاسعار لان السمك سلعة لا تخزن ولكن اصلا السلعة ليست موجودة اساسا

واشار الى ان الاستيراد قل ايضا بسبب ارتفاع الجمارك خاصة الجمبري حيث وصل اقل سعر للجمبري على سبيل المثال الى 140 جنيها و 400 جنيه في الجملة .

وأوضح رئيس شعبة تجار الاسماك بالغرفة التجارية أن مصر كانت تستورد الجمبري من الاكوادور ومن الهند وفيتنام وتايلاند.

ويرى انه لخفض اسعار الاسماك لابد من وقف تصدير البلطي والبوري لمدة 3 شهور خاصة اننا مقدمين على شم النسيم وشهر رمضان حيث يزداد السحب على الاسماك في اخر 15 يوما منه لان العيد الصغير عيد سمك “.