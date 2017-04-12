القاهرة ـ أ ش أ

صرح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة قام بعدة حملات بالتجمعات (الأول ، الثالث ، الخامس) لإزالة التعديات والمخالفات ، والإشغالات ، ورفع العدادات ، وغلق وتشميع الفيلات والوحدات المخالفة ، وذلك حرصا من جهاز المدينة على إزالة جميع المخالفات والتعديات من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والرونق الحضارى لمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح الوزير أنه تمت إزالة التعديات بـ1462 فدانا ، كما تم شن 34 حملة لإزالة الإشغالات ، وغلق وتشميع 78 فيلا ووحدة مخالفة ، إضافة إلى رفع 47 عدادا ، مشيرا إلى أن جهاز المدينة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ، مستمر فى حملات إزالة التعديات ، والمخالفات ، تطبيقا للقانون ، وتأكيدا لهيبة الدولة.

وتابع المهندس مصطفى فهمى ، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة فى التجمع الأول ، تم رفع 30 عدادا بمنطقة البنفسج و10عدادات بمنطقة الياسمين بجانب تنفيذ 30 حملة خلال شهر لإزالة الإشغالات بمنطقة البنفسج و4 حملات بمنطقة الياسمين تم خلالها مصادرة عدد كبير من عربات الفول والترابيزات وأنابيب البوتاجاز من الشوارع بالإضافة إلى غلق وتشميع 75 فيلا ووحدة مخالفة بمنطقة البنفسج و3 بمنطقة الياسمين.

وأضاف فى التجمع الثالث تم تنفيذ قرارات الإزالة الإدارية أرقام (172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 178) لسنة2017 بالتنسيق بين جهاز المدينة ، والقوات المسلحة ، والجهات الشرطية المختلفة ، حيث تمت إزالة التعديات الواقعة على مساحة 1150فدانا بمنطقة جنوب العين السخنة ، كما تم البدء منذ 14 مارس الماضى فى إزالة التعديات الواقعة على 65 قطعة أرض, بشمال وجنوب العين السخنة القديم ، ومنطقة قمائن الجير ، وجنوب رافع المياه ، والمتمثلة فى البناء بالطوب الأبيض والأحمر ، وغرف حراسة ، ومصانع بلدورات ومصانع تدوير مخلفات ، وتم حتى الآن إزالة التعديات ب30 قطعة بمساحة فى حدود 300 فدان منها مصنع المخلفات الخطرة وما زالت اللجنة مستمرة فى إزالة التعديات بباقى القطع كما تمت ازالة التعدي الواقع من إحدى الشركات على مساحة 12 فدانا ضمن قطع الأراضى المقترحة لتنفيذ الإسكان الاجتماعى المتميز ، إضافة إلى إزالة التعديات على 10 وحدات سكنية بمنطقتى المستقبل (1, 2) ، والهناجر.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه فى التجمع الخامس تم رفع 6 عدادات كهرباء ل`6 قطع بالحى الخامس وعداد بالحى الثالث ، وتم إزالة غرفتى سطح بقطعتين بجنوب الأكاديمية ، و11 غرفة سطح بمنطقة النرجس ، وتم إزالة الإشغالات بـ10 قطع بالحى الخامس وقطعة بمركز المدينة وعمارتين بالحى الثالث ، كما تم إصدار 100 قرار إيقاف أعمال بمنطقة جنوب الأكاديمية ، و20 قرارا بحى النرجس بجانب إصدار 12 قرار غلق وتشميع بحى الشويفات, و15 قرارا بحى النرجس وقرار لقطعة بمركز المدينة.