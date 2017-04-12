القاهرة - أخبار مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب في المقابل اتجه المحليون والعرب.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.4% ليبلغ مستوى 13048.17 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.05% مسجلا 2102.43 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.51 % مسجلا12325.67 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.16 % ليبلغ مستوى 600.05 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.13 % ليبلغ مستوى 1374.24 نقطة.