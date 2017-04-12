القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الثلاثاء وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء يبلغ 24400 ميجاوات، مقابل 24500 ميجاوات أمس الثلاثاء.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو من خلال التليفون المحمول.

ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر”، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.