بكين-أ ش أ

بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قضيتي سوريا وشبه الجزيرة الكورية وعبر له عن تقديره للحفاوة البالغة التي قوبل بها خلال زيارته للولايات المتحدة الأسبوع الماضي لعقد لقاء القمة الأول بينهما.

وفيما يخص القضية السورية, أكد الرئيس الصيني في محادثة هاتفية مع ترامب على أن أي استخدام للسلاح الكيماوي يعد أمرا غير مقبول, داعيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف معا والتحدث ب` “صوت واحد” فيما يخص هذا الموضوع, كما حث على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا.

وشدد شي على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية وعلى التمسك بحماية السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لبيان للخارجية الصينية حول نص المحادثة, قال شي إنه يجب على الصين والولايات المتحدة العمل معا بشكل وثيق للتأكد من أن الزيارة التي سيقوم بها ترامب إلى الصين في وقت لاحق من هذا العام ستحقق نتائج “مثمرة” تعود بالفائدة على شعبي البلدين.

كما حث الجانبين على تعزيز آلية الحوار المكونة من أربعة محاور, والتي تم تأسيسها حديثا, في مجالات تشمل الدبلوماسية والأمن, والاقتصاد, وإنفاذ القانون والأمن الإلكتروني, وكذلك التواصل على المستويين الاجتماعي والشعبي.

وأكد كذلك ضرورة الدفع قدما بالاتصالات والتنسيق بين البلدين حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى, وبذل المزيد لتنمية العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات وتعزيز جهود السلام والتنمية في العالم.