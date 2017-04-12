القاهرة - أ ش أ

تراجع إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر ليبلغ 0.92 مليون قنطار مترى فى نهاية الموسم الزراعى المنتهي فى 31 أغسطس 2016 مقابل 1.22 مليون قنطار مترى فى الموسم السابق عليه بنسبة انخفاض 24.5%، مرجعا السبب لانخفاض كمية الأقطان المحلوجة من الأقطان المصرية خلال الموسم .

وذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – اليوم الأربعاء في النشرة السنوية لحصر الموجود الفعلى من القطن الشعر فى 31 أغسطس 2016 – أن كمية الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة بلغت 0.87 مليون قنطار مترى بنسبة 94.6% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر ويعتبر صنف

جيزة 86 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 0.85 مليون قنطار مترى بنسبة قدرها 91.9 % من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر هذا الموسم.

وسجلت محافظة الغربية أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت كمية الأقطان الموجودة بها 231.2 ألف قنطار مترى بنسبة 25.1? تليها محافظة الإسكندرية 170.7 ألف قنطار مترى بنسبة 18.5% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر هذا الموسم.

وأشار إلى أن الرتب العالية الجودة (جود) استحوذت على أعلى كمية من الموجود الفعلى من القطن الشعر حيث بلغت 660.1 ألف قنطار مترى بنسبة 71.7% يليها الرتب العالية الجودة (جود/فج) حيث بلغت 2591 ألف قنطار مترى بنسبة 28.1% من إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر هذا الموسم .

ولفت إلى أن إجمالى الموجود الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة هذا الموسم 58.5 ألف قنطار مترى مقابل 36.1 ألف قنطار مترى بنسبة زيادة 62% بسبب انخفاض المحلوج من الأقطان المصرية.