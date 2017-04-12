اخبار مصر- نهى حمودة

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن مجلس النقابة الحالي يسعى إلى خدمة المعلمين حيث تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلاً من 15 ألف على أن يتم زيادة المبلغ كل عام.

وأضاف الزناتي خلال تصريحات له أنه تم صرف مليار و40 مليون جنية معاشات منذ تولي المجلس الحالي في 26 يونيو 2014 شؤون النقابة إلى الآن برغم العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق .

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه قام بإرسال خطاب للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين ، نظراً للإقبال الشديد عليها ، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.

وأوضح الزناتي أن الجميع في إنتظار إقرار قانوني النقابة والتعليم الجديد من قبل البرلمان حيث قامت النقابة بعمل جلسات نقاش مع عدد من السادة أعضاء البرلمان لعرض قانون النقابة كما تم عقد اجتماع مع السادة أعضاء لجنة التعليم ، وكان هناك تفهم كامل منهم لمطالب المعلمين وتم توجيه الشكر لهم .

ومن جانبه ، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة ، أنهم قاموا ببحث واسترداد جميع ممتلكات النقابة خلال الفترة الماضية وزيادة وتعظيم إدارات أصول النقابة، و طالب جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة مراجعة جميع الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها للنقابة العامة قبل اعتمادها .

وأضاف شاهين أنه تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 ألاف جنية بدلاً من 5 ألاف جنية ، على أن يتم التسديد خلال 60 شهر للعضو المتزوج أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهر .