تورينو - أ ش أ

حذر ماسيمليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من الغرور بعد الفوز على فريق برشلونة وقال يجب أن نعترف بواقعية أن بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي لم تحسم حتى الان رغم الفوز ذهابا على البرسا بثلاثية نظيفة مساء امس لإن كرة القدم “غريبة”.

وأشاد أليجري خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء مواجهه البرسا مساء امس بنجوم فريقه وقال أكرر الشكر للاعبين على الاداء والروح القتالية و الجهد الرائع خلال اللقاء.

وأكد أن فريقه سيستعد للقاء الاياب في برشلونة وسنحاول تسجيل هدف لارباك حسابات الخصم وقال طلبت من اللاعبين تأجيل الاحتفال و التركيز فى مباراة العودة يوم 19 من الشهر الجاري بملعب كامب نو.