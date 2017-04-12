كاراكاس-أ ش أ

أفادت تقارير إعلامية فى فنزويلا بتعرض الرئيس نيكولاس مادورو لاعتداء من قبل حشد من المواطنين عقب إلقائه كلمة فى بلدة سان فيليس.

وذكرتليفزيون (بى بى سى) اليوم أن المواطنين قاموا بإلقاء أشياء على مادورو كما قاموا بإتلاف سيارته.

وكان مادورو قد وصف المتظاهرين المناهضين للحكومة ب”المتطرفين اليمينيين”, وذلك عقب اندلاع مظاهرات احتجاجا على منع زعيم المعارضة هنريك كابريليس من تولى مناصب عامة لمدة 15 عاما.

يشار إلى أن زعيم المعارضة فى فنزويلا قد تعهد بمواصلة الكفاح على الرغم من قرار منعه من تقلد أى منصب سياسى لمدة 15 عاما.

وكان كابريليس – وهو الحاكم الحالى لولاية “ميراندا” – يعد أفضل أمل للمعارضة لهزيمة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2018