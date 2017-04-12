مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد 2017/04/12 - 10:16 مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد2017-04-12T10:16:18+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة ختام فعاليات المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 40 دولة بوتين يشكك في رواية واشنطن حول امتلاك سوريا أسلحة كيميائية وزير الدفاع يبحث مع اعضاء مجلس النواب الأمريكي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وزير الدفاع يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي ال 17 لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد
أضف تعليقاً