لندن-أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تحضيرات لتنفيذ اتفاق إجلاء السكان من مضايا و الزبداني في ريف دمشق و كفريا والفوعة بريف إدلب قد اكتملت.

وأشار إلى أن الحافلات تحركت نحو البلدات الأربع بالتزامن مع بدء الأهالي بتسجيل أسمائهم وتحضير أمتعتهم , تمهيدا لدخول الحافلات اليوم إلى المدن الأربع.

وأوضح أن عملية الإجلاء عادت للتنفيذ مرة أخرى, بعد تعديل أحد بنود الاتفاق والذي ينص على عدم إجبار الرافضين للمغادرة من مضايا والزبداني على ترك مساكنهم ومغادرتها.

وتأتي العملية بعد عدة تأجيلات بدأت منذ الإعلان الأول لتنفيذ الاتفاق في الرابع من أبريل الجاري , نتيجة رفض عدد من سكان مضايا والزبداني والفوعة وكفريا لعملية الإجلاء