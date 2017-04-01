اخبارمصر - احمد عوض

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط خباز بحوزته كمية من مخدر الحشيش حيث وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة سفاجا مفادها قيام المدعو شعبان ص ق 28 سنة خباز ومقيم حى الأمل -الدهار– ثان الغردقة بالاتجار فى المواد المخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته “عدد 10 قطعة كبيرة الحجم ” طربه ” من الحشيش المخدر تزن 1000 جرام مبلغ مالى 190 جنية عدد 2 هاتف محمول”

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 616 إداري قسم شرطة سفاجا لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.