نيروبي - أ ش أ

أكد وزير السياحة الكيني نجيب بلالا أن السياحة الإسلامية تعتبر الأسرع نموا في خريطة السياحة العالمية، باستثناء الحج والعمرة، ومن المنتظر أن تتجاوز حاجز الـ230 مليار دولار بحلول 2020.

وأضاف الوزير – خلال مؤتمر قمة الاقتصاد الإسلامي لدول شرق أفريقيا المنعقد حاليا بالعاصمة نيروبي – أن الوجهات المهيمنة على هذا القطاع تتمثل في تركيا وماليزيا والإمارات العربية وإندونيسيا كما تملك أيضا الدول ذات الأغلبية غير المسلمة نصيب الأسد مثل إسبانيا والهند وبريطانيا.

ونوه الوزير الكيني بان حكومة بلاده مستعدة لتقديم جميع التسهيلات والخدمات المتاحة لإنشاء كيانات سياحية مطابقة للتعاليم الإسلامية.

وأوضح نجيب بلالا أن النشاط لا يقتصر فقط على بناء كيانات بل يشمل تقديم خدمات ومنتجات مصممة للمسافرين المسلمين في الدول الإسلامية وغير الإسلامية.