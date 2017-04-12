اخبارمصر - نجلاء عزت

أصيب شخصين فى حادث تصادم أتوبيس نقل عام و سيارة نقل تابعة لهيئة النظافة وسيارة ملاكى بمنزل كوبرى غمره وقامت سيارة اسعاف بنقلهم الى المستشفى و ظهرت كثافات مرورية بالطريق المتجه من الشرابية وصولا إلى شارع الجيش وانتقل رجال المرور للعمل على تسيير حركة السيارات.

وقد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى غمره بوقوع حادث مرورى وبدوره أمر اللواء علاء متولى مدير المرور بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونشين للعمل على رفع حطام الحادث شخصين.