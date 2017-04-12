نيويورك -أ ش أ

على مستوى الأعمال الأدبية تصدرت رواية “الكتاب الأسود” لجيمس باتيرسون ودافيد ايليس قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، فيما احتلت رواية رواية الكوخ الصغير” لويليام يونج المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية “أكاذيب كبيرة صغيرة” لليان موريارتي ثم رواية “خلود طليق” للينساي ساندز في المركز الرابع.

وحلت رواية “رجل يدعى اوف” لفريدريك باكمان في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير.

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والإلكترونية في الأسبوع الأخير، فإنها جاءت كالتالى:

احتل كتاب “مدرسة قديمة” لبيل اوريلي وبروس فيرشتاين المركز الأول فيما تراجع كتاب “زوجة حارس حديقة الحيوان” لديان اكيرمان للمركز الثاني هذا الأسبوع.

وجاء كتاب “في الطغيان” لتيموثي سنيدر في المركز الثالث وحل كتاب” مرثية هيل بيلي” لجى.دي.فانس رابعا.

وتراجع كتاب “أرقام مخفية” لمارجوت لي شيتيرلي للمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.