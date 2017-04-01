اخبارمصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بسبب أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه فى محور الثورة فى مصر الجديدة بالقرب من منزل كوبرى الجيش مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق المتجه من مصر الجديدة حتى طريق السويس الصحراوى وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور أمام السيارات فيما تم الردم و من المنتظر إجراء عمليات رصف المكان .

وقد تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع الخامس بوجود كسر ماسورة مياه فى محور الثورة وتسبب فى ظهور كثافات مرورية بينما تم انتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة المركبات فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح كسر الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى