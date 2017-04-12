القاهرة - اخبار مصر

يلتقي فريقا الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء في مواجهة مرتقبة على لقب كأس السوبر الإفريقى والمؤهل إلى كأس العالم للأندية بصالة “الانبعاث” فى مدينة أغادير المغربية.

وتشهد صفوف فريق الأهلي وجود العديد من النجوم من بينهم نجمين فى منتخب الفراعنة وهما صانع الألعاب الأهلي إسلام حسن صاحب الخبرات الطويلة ومعه يحيى الدرع لاعب هليوبوليس والمنتخب والذي استعاره الأهلي في هذه البطولة وسيرجحان كافة الفريق الأحمر في هذا اللقاء بالإضافة إلى أبو الفتوح حماصة لاعب سموحة الذي سيخوض السوبر الأفريقي مع الأهلي أيضا.

فيما يعاني الفريق الأبيض في هذا اللقاء من غياب نجم الفريق أحمد الأحمر بسبب عدم اكتمال الشفاء من الإصابة التي لحقت به مع المنتخب في بطولة العالم الأخيرة بفرنسا واستكماله لفترة التأهيل والعلاج الطبيعي وغيابه سيؤثر على الزمالك فى هذا اللقاء فيما سيعوض غياب الأحمر استعادة محمد سند لاعب الفريق السابق المحترف في صفوف لاريوخا الإسباني الحالي كما استعار الزمالك أيضا اللاعب الفرنسي توزو.

وقد يكون هناك بعض الثوابت التى يملكها الأهلى قبل اللقاء، ربما أهمها الثقة التى يعيش فيها الأهلى بفضل التفوق المحلى تصدر دورى المحترفين والاقتراب من الحصول على اللقب، بالإضافة إلى مرور الزمالك بأزمة ثقة بعد الخسائر غير المنطقية فى الدوري، وأصبح الفريق فى أشد الحاجة إلى استعادة مكانته فى كرة اليد من خلال الفوز الليلة والتأهل إلى مونديال الأندية،. فمن سيقتنص أول سوبر يجمع الكبيرين؟!