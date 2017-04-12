لندن - أ ش أ

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن أبناء الطلاق يتضررون من المشكلات الزوجية بين والديهم أثناء الزواج، أكثر من تضررهم من الانفصال في حد ذاته.

ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة “يورك” البريطانية، فإن أبناء الطلاق هم أكثر عرضة بنسبة 30 % للمعاناة من مشكلات سلوكية بسبب ما يشاهدونه من مشاجرات في المنزل اثناء زواج والديهم..

وأكد العلماء، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العلاقة المختلة بين الوالدين قبل الانفصال هي العامل المؤثر على حالة الطفل.

من جانبها، قالت جلويا موروني التي أجرت البحث إن “الصراع بين الوالدين ربما يكون أكثر ضررا على التطور الإدراكي للطفل من الانفصال الزوجي ذاته”.. وقد استند البحث إلى بيانات 19 ألف طفل ولدوا في المملكة المتحدة عام 2000.