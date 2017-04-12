موسكو-أ ش أ

سخرت وزارة الدفاع الروسية من التصريحات الأمريكية حول فعالية الهجوم الصاروخي على مطار الشعيرات في سوريا, قائلة “إنها للجمهور الأمريكي وليست للمحترفين”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الناطق باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشنكوف قوله إن الأرقام التي يشيعها “البنتاجون” بهدف إظهار كفاءة عالية لهجومه الصاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية قد تنطلي على الجمهور الأمريكي ولكن ليس على العسكريين المحترفين.

وأضاف كوناشنكوف أن جميع الأهداف التي استهدفتها صواريخ كروز الأمريكية موجودة على رقعة ضيقة وتحت أنظار الأقمار الصناعية التي درستها طولا وعرضا لأنها منشآت مطار عسكري كلاسيكي كما أن الأهداف ذاتها كانت كبيرة بحجم ونطاق مباني ومنشآت تخزين.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت فجر 7 أبريل الماضي هجوما صاروخيا استهدف مطار الشعيرات العسكري التابع للقوات الحكومية السورية في محافظة حمص تحت ذريعة أن هذا المطار استخدم من قبل الطيران السوري لشن الهجوم بالسلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بادلب