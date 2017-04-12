تورينو - أ ش أ

أعرب لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن حزنه لعدم قدرته على نقل أفكاره الخططية إلى لاعبيه و خسارة فريقه أمام يوفنتوس الايطالي اليوم بثلاثية نظيفة في ذهاب دوري الابطال الأوروبي وأكد أنه يتحمل مسئولية الهزيمة بنسبة 101%.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء في ملعب يوفنتوس “لدي إحساس “الكابوس المتكرر” من بعد الخسا رة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الستة عشر على ملعب الفريق الفرنسي .

وأكد إنريكي أن فريقه يستطيع أن “يسجل أربعة أهداف في أي فريق” لكن لابد أن نعترف بالأداء الذي قدمه البرسا الليلة كان “مؤسفا”.. وقال سنستعد بقوة لمباراة الإياب بين الفريقين في 19 من الشهر الجاري ليحقق البلوجرانا المعجزة.