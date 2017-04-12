وكالات

كشف موقع Phonearena الهندى أن سامسونج من المتوقع أن تبدأ اختبار نموذج لهاتف ذكى بشاشة مزدوجة قريبا، نقلا عن مصادر بالصناعة لم يذكر اسمها، وسيحمل النموذج يحمل اسم جلاكسى X، إذ سيمكن فتح الجهاز القابل للطى 180 درجة وسيتميز باثنين من شاشات أمولد.

وأكدت المصادر أن سامسونج تكثف جهود البحث والتطوير ذات الصلة بهدف إنتاج دفعة محدودة من جلاكسى X فى النصف الثانى من عام 2017، فالمكونات المطلوبة ستساعدها على إنتاج ما بين ألفين وو3 آلاف وحدة من هذا الجهاز مزدوج الشاشة.

جدير بالذكر أن الشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية مثل أبل وLG ومايكروسوفت مهتمة أيضا بإنتاج الأجهزة الإلكترونية المدعومة بشاشات منحنية، مما قد يدفع سامسونج إلى إطلاق هاتفها القابل للطى فى أقرب وقت ممكن.