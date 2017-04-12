واشنطن -أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس لديه خططاً للدخول إلى سوريا مشيرا إلي أن التدخل الأمريكي هناك سيكون محصورا باحتمال شن ضربات جوية جديدة كتلك التي نفذت الأسبوع الماضي.

جاءت تصريحات ترامب اليوم الأربعاء في مقابلة مع إحدى القنوات الامريكية الذى أكد فيها – “لن نذهب إلى سوريا” مضيفا “ولكن حين أرى أشخاصا يستخدمون أسلحة كيميائية رهيبة ، وحين أرى أطفالا جميلين يموتون في أحضان آبائهم ، أو أرى أطفالا يلهثون من أجل الحياة، حين أرى ذلك سأتصل فورا بوزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس”.

وحمل روسيا المسئولية عن الأوضاع الحالية في سوريا معتبرا أنه لولا دعمها للرئيس السوري بشار الأسد لما كانت المشكلة الحالية موجودة.

وبشأن الضربات الصاروخية الأمريكية التي استهدفت مطار الشعيرات في سوريا، اعتبر ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما كان عليه أن يتخذ إجراءات خلال ولايته.

وقال “ما فعلته كان يجب أن تفعله إدارة أوباما قبل وقت طويل” مبديا اعتقاده بأن “سوريا ستكون أفضل حالا بكثير مما كانت عليه”.