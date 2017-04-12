الإسكندرية - ا ش ا

يفتتح معرض “مختارات من المقتنيات الفنية لمكتبة الإسكندرية”، فى الثالثة مساء غد الخميس بقاعتى المعارض الشرقية والغربية، بمركز المؤتمرات فى المكتبة.

ويضم المعرض نحو 200 قطعة فى النحت، التصوير، الطباعة، التصوير الفوتوغرافى، كتاب الفنان والخزف، وتم إهداء هذه الأعمال للمكتبة على مدار الـ 15 عاما الماضية من فنانين مصريين وأجانب.

وتضم المكتبة الفنية ما يزيد عن 4000 قطعة فنية، بالإضافة إلى المجموعات الخاصة التى تضم نحو 2000 قطعة فى شكل معارض دائمة وتحظى بإقبال ملحوظ من الشباب.

وقال جمال حسنى، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، إن المعرض يواكب احتفال المكتبة بالعيد الخامس عشر لافتتاحها وبداية نشاطاتها فى مجال الفنون التشكيلة والبصرية.