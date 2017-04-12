مدريد - وكالات

يحتضن ملعب “فيسنتي كالديرون” بالعاصمة الإسبانية “مدريد” فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأربعاء، المباراة التى تجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني وليستر سيتى الإنجليزى، فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

صعد أتلتيكو مدريد إلى دور الثمانية بعدما أطاح بمنافسه باير ليفركوزن الألماني، عقب تمكنه من تحقيق الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 2 بدور الـ16، بينما تأهل ليستر سيتى على حساب أشبيلية الإسباني بعدما تفوق عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 2.

ويسعى أتلتيكو مدريد “المنتعش” بتعادله خارج ملعبه السبت الماضى مع ريال مدريد 1/1 ضمن منافسات الدورى الإسبانى “الليجا”، لإستغلال عاملى الأرض والجهور من أجل تحقيق فوز مريح قبل الذهاب إلى معقل “الثعالب” لخوض مباراة الإياب المحدد لها 18 أبريل الجاري، فيما يسعى ليستر سيتي لتجاوز أثار الهزيمة المفاجئة أمام إيفرتون بنتيجة 4 – 2 ضمن منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، لتعزيز آماله فى الوصول إلى الدور نصف النهائى في مشاركاته الأولى بتاريخ البطولة.

ويخوض أتلتيكو مدريد، منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه، وللموسم الرابع على التوالي، أما ليستر سيتي فيشارك في بطولة قارية للمرة الرابعة في تاريخه والأولى في دوري الأبطال.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو والأرجنتيني نيكو جايتان مع أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم بسبب الإصابة، بينما تأكد غياب أنخيل مويا وشيمي فرساليكو وتياجو مينديز وأوجوستو فيرنانديز للسبب ذاته.