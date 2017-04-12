واشنطن - وكالات

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة.

و صعد سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى1273.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ العاشرمن نوفمبر عند 1275.16 دولار.

وأنهت العقود الأميركية للذهب جلسة التداول مرتفعة 1.6 بالمئة إلى 1274.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.14 بالمئة الى 18.29 دولار للأوقية بعد أن هوت في الجلسة السابقة إلى 17.71 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.

وصعد البلاتين 2.85 بالمئة إلى 962.55 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الاثنين أضعف مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 931.85دولار.

ووصل الفارق بين الذهب والبلاتين إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016 عند 318.23 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.83 بالمئة إلى 802.75 دولار للأوقية بعد أن لامس أضعف مستوى في أكثر من أسبوع عند 784.72 دولار في الجلسة السابقة.