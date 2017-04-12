الرياض - أ ش أ

ضربت موجة من الغبار والأتربة أدت إلى سوء في الأحوال الجوية وانعدام الرؤيا في عدد من المدن والمحافظات السعودية.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة , طبقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية, تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع مدارس تعليم مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت الإدارة أن التعليق جاء بناء على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة وعلى التقارير الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة والجهات المعنية وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية تعليق الدراسة أيضا اليوم في جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك من وجود تنبيهات جويه متقدمة تتمثل في نشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية.