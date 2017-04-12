تايلاند - وكالات

شهدت شوارع ايوتايا العاصمة القديمة لتايلاند انطلاق مهرجان رش المياه بالأفيال حيث رشت الأفيال السياح بالماء، فى حرب مياه أصبحت من مظاهر الاحتفال بالسنة الجديدة فى البلاد. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وتعتبر ايوتايا، المسجلة ضمن التراث العالمى لدى منظمة الأمم المتحدة، للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أحد أشهر مستعمرات الأفيال فى البلاد.

وهذا العام تحتفل تايلاند بعيد المياه السنوى (سونجكران) فى الفترة من 13 إلى 15 أبريل والذى يمثل رأس السنة الجديدة.

ويعتبر عيد سونجكران أكبر احتفال برش المياه فى العالم، ويقوم المتسابقون فيه برش المياه على بعضهم البعض، تحت الشمس الحارقة ويتوافد السياح عليه.