قنا - أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا مساء الثلاثاء من ضبط 5 متهمين بحوزتهم بندقيتين آليتين وبندقيتين خرطوش وفرد خرطوش وضبط متهم بحوزته 65 لفافة من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة بمراكز المحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقى إخطارا بضبط “ع ح م س – مزارع -55 عاما” مقيم بمركز قنا وبحوزته بندقية آلية وخزينتين, و”أ ح ع – عامل -34 عاما” مقيم بمركز أبو تشت وبحوزته بندقية آلية و” ن س ع – 58 عاما” مقيمة قوص وبحوزته بندقية خرطوش و”أ ع أ ع” مقيم بمركز الوقف وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط “ح ع ع م سائق – 24 عاما” مقيم بمركز نقادة وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وضبط “أ ع أ – عامل – 35 عاما” مقيم بمركز نجع حمادي وبحوزته 65 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 1000 جرام و625 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم, فيما تولت النيابة العامة التحقيق.