الإسكندرية - أ ش أ

انتقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أداء الكابتن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الاتحاد السكندري أمام الأهلي وذلك عقب انتهاء المباراة.

وفاز الأهلي بهدف نظيف علي الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الثلاثاء علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الــ 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وبرر لاعبو الاتحاد السكندري انتقادهم لحكم المباراة بأنه تغاضي عن احتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

كان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ارسل فاكسا رسميا للجنة الحكام أمس اعتراضا علي تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي نظرا للأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الدور الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة.