وكالات

تحدى نحو مئة متسلق جبال، اليوم الثلاثاء، البرد القارس والنقص في الاكسيجين للرقص قدر المستطاع على أنغام الموسيقى الإلكترونية بمناسبة حفلة أقيمت “على أعلى ارتفاع في العالم” في المخيم الأساس لجبل ايفرست.

وأقام منسق الاسطوانات (دي جاي) البريطاني الشهير بول اوكينفولد، حفلة الثلاثاء على ارتفاع 5380 مترا عند سفح أعلى جبل في العالم في حدث يهدف إلى التوعية على التغير المناخي وجمع الأموال لمنظمات غير حكومية.

ففي خيمة زينت بأعلام تيبتية تقليدية، أحيا الفنان حفلته أمام مجموعة من متسلقي الجبال التحفوا بستراتهم الواقية من البرد وهو جمهور مختلف تماما عن رواد السهر.