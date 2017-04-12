واشنطن - وكالات

ودعت شركة مايكروسوفت نظام تشغيلها الشهير ويندوز فيستا بعد 10 أعوام من ظهوره لأول مرة، حيث أعلنت الشركة أن دعم نظام التشغيل سيتوقف بداية من اليوم، وهو ما يعنى أن المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون عليه حتى الآن بحاجة للانتقال لإصدار أحدث من ويندوز لكى يظلوا فى أمان.

ووفقا لما نشره موقع The Verge فإن ويندوز فيستا كان يحمل الاسم الكودى Longhorn، وقد أحدث هذا النظام عند إطلاقه ثورة فى عالم ويندوز، خاصة مع نظام الملفات الجديد وواجهة المستخدم المميزة، وهو الإصدار الذى صدر قبل ويندوز 7 لمايكروسوفت ويندوز.

وكان ويندوز فيستا يمتلك المئات من الميزات الجديدة، ولعل أهمها يتضمن واجهة مستخدم جديدة تسمى “ويندوز إرو”، وميزات بحث محسنة، وأدوات جديدة لإنشاء الوسائط المتعددة مثل صانع أقراصDVD، وأنظمة فرعية جديدة ومعاد تصميمها بالكامل.