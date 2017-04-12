لندن - وكالات

حصدت مسرحية “هارى بوتر والطفل الملعون”، التى ألفها جاك ثورن 9 من جوائز “أوليفييه المسرحية” فى بريطانيا، وحسبما ذكر موقع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بى بى سى) فإن المسرحة فازت بجائزة “أفضل مسرحية جديدة”، فى الحفل الذى أقيم فى لندن.

وحصل جيمى باركر، الذى أدى دور شخصية “هارى بوتر”، على جائزة “أفضل ممثل”، كما فازت نوما دوميزوينى، التى لعبت دور “هيرميزون” بجائزة “أفضل ممثلة مساعدة”.

وبهذه التتويجات التسعة من أصل 11 جائزة رشحت لها، تصبح مسرحية “هارى بوتر والطفل الملعون” الأكثر تتويجاً فى تاريخ جوائز أوليفييه، متفوقة على مسرحية “ماتيلدا” الغنائية، التى سبق لها أن حصدت سبع جوائز فى المهرجان الشهير.

والمسرحية مقتبسة من قصة “جى كى رولينغ”، مؤلفة سلسلة “هارى بوتر” العالمية، لكن ثورن والمخرج جون تيفانى يقدمان هارى فى الـ 30 من العمر.