القاهرة - أخبار مصر

تراجع إنتاج منجم السكرى للذهب التابع لشركة سينتامين بنسبة 13% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وبحسب بيانات الشركة فإن انتاج الربع الأول من العام الحالى وصل إلى نحو 109,187 أوقية، انخفاضا من 125,268 أوقية هو انتاج الشركة خلال الربع الأول من العام الماضى.

وقالت “سنتامين” إنها ما زالت تحتفظ بمستهدفها لإنتاج 540 ألف أوقية من الذهب خلال العام الجارى.

وبلغ إجمالى إنتاج منجم السكرى منذ بداية الإنتاج فى يناير 2010 حتى نهاية شهر فبراير الماضى نحو 84 طنا من الذهب.

وبحسب بيانات رسمية فإن إجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية – التابعة لوزارة البترول – من منجم السكرى بلغ نحو 161 مليون دولار، منهم نحو 68.7 مليون دولار تحت حساب التسوية حتى بداية شهر أبريل الجارى، ونحو 92.3 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى نهاية ديسمبر 2016.

وبحسب بيانات الشركة فإن صادرات شركة سنتامين من الذهب والمعادن المصاحبة له من منجم السكرى تمثل حوالى 2 % من ميزان الصادرات المصرية.