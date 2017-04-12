صحافة عربية:انتصارات في تعز وتحرير ” معسكر خالد ” خلال ساعات
أخبار مصر - الأربعاء 12 إبريل - فيصل زكى
* “التحالف” يسيطر على الأجواء ويدك مواقع في «نهم» وصعدة وحجة ومقتل 29 انقلابياً.
* “داعش” العراق يتقلص وأميركا تتعهد البقاء بعد الموصل.
* 38 قتيلاً بتفجير منازل وتدمير مقر اتصالات ومخزن أسلحة للتنظيم الإرهابي.
*أمير الكويت ورئيس السودان يبحثان تعزيز العلاقات.
*مصر تعتزم تدريب وعاظ العالم الإسلامي على مواجهة التطرف .
* بيونج يانج تهدد بضربة نووية في أميركا وسيؤول تتأهب وطوكيو لا تستبعد هجوماً كيماوياً.
* ترامب مستعد للتعامل مع الأزمة الكورية من دون الصين.
* إسرائيل قتلت 97 فلسطينياً بينهم 36 طفلاً العام الماضي.
* توقف اشتباكات مخيم عين الحلوة.
* خادم الحرمين ورئيس الفلبين يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية.
* السعودية: 828 شخصاً أشهروا إسلامهم في 6 أشهر.
* السودان: التأشيرات فرضت بالتشاور مع القاهرة وتستهدف ” منع الإرهاب “.
*الحمد الله يشترط تسليم غزة وتوفر الموازنة للعودة عن «الخصومات».
* هادي: “عاصفة الحزم” أيقونة مواجهة إيران.
* الزياني يؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الخليجية.
* الحكومة تحذر: هيئة إفتاء المليشيات تستبيح دماء اليمنيين.
* «الهلال» يوزع مواد إغاثية على سكان جزيرة ميون.
* «الحوثيون» يجبرون مدارس حجة على الترويج لأفكارهم.
* النظام السوري يقصف حماة واشتباكات في حلب.
* “أوكسفام” تدعو أستراليا لقبول مزيد من اللاجئين السوريين.
* ماي وميركل تتفقان مع ترامب على محاسبة الأسد.
* مشروع قرار جديد للتحقيق في الهجوم الكيماوي.
* تركيا: قتيل في انفجار داخل مبنى لإصلاح الآليات.
* وزيرة الصحة العراقية تنجو من سحب الثقة.
* موسكو تلوح بوقف الرحلات السياحية إلى تركيا.
* قراصنة صوماليون تركوا السفينة وخطفوا طاقمها الهندي.
*«منظمة الهجرة» تندد بتجارة النخاسة في ليبيا.
* السبسي يلتقي وزير خارجية إسبانيا.
* مسلح يقتل زوجته وتلميذاً وينتحر في إحدى مدارس كاليفورنيا.
* خطف تركيين من منطقة نفطية جنوب نيجيريا.
* قوات الجيش اليمني و«التحالف» تستعيد مواقع مهمة في تعز.
* وزارة الداخلية تفتتح مقرها الرئيسي في عدن.
* هادي : «عاصفة الحزم» أيقونة التعاون الأخوي لمواجهة التحديات.
* مصرع 8 من الميليشيات في بيحان بشبوة.
* صالح يرفض إرسال قوات لدعم الحوثيين بصعدة.
* إصابة 10 أشخاص بحريق مخيم للاجئين في فرنسا.
*1500 أسير جاهزون للمشاركة في إضراب 17 الجاري.
* الصدر يحذر الأسد من مصير القذافي.
* وزيرة الصحة العراقية تنجو من اقتراع على الثقة.
* تركيا تنتهي من بناء السور الأمني على حدودها مع سوريا.
* موسكو تدعو واشنطن إلى «التعاون» وليس «المواجهة».
* ورشة خليجية أمريكية تبحث التطبيقات الفعّالة للتصنيفات الإرهابية.
* «النواب البحريني» يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري.
* قمة سعودية – فلبينية تبحث تعزيز التعاون والمستجدات.
* تمديد العقوبات الأوروبية على إيران بسبب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان .
* ترامب يتعهد بتسوية «نووي كوريا الشمالية» منفرداً.
*«الإمارات للمحامين» تدين تفجيرات مصر.
* 3 آلاف سوري يخلون خيامهم بموجب إنذار من الجيش اللبناني .
* إجتماع روسي ايراني سوري في موسكو قريباً.
* مناورات سعودية – أردنية لمكافحة الإرهاب.
* السودان : فرض التأشيرات على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين .
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