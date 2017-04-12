أخبار مصر - الأربعاء 12 إبريل - فيصل زكى

* “التحالف” يسيطر على الأجواء ويدك مواقع في «نهم» وصعدة وحجة ومقتل 29 انقلابياً.

* “داعش” العراق يتقلص وأميركا تتعهد البقاء بعد الموصل.

* 38 قتيلاً بتفجير منازل وتدمير مقر اتصالات ومخزن أسلحة للتنظيم الإرهابي.

*أمير الكويت ورئيس السودان يبحثان تعزيز العلاقات.

*مصر تعتزم تدريب وعاظ العالم الإسلامي على مواجهة التطرف .

* بيونج يانج تهدد بضربة نووية في أميركا وسيؤول تتأهب وطوكيو لا تستبعد هجوماً كيماوياً.

* ترامب مستعد للتعامل مع الأزمة الكورية من دون الصين.

* إسرائيل قتلت 97 فلسطينياً بينهم 36 طفلاً العام الماضي.

* توقف اشتباكات مخيم عين الحلوة.

* خادم الحرمين ورئيس الفلبين يستعرضان المستجدات على الساحة الدولية.

* السعودية: 828 شخصاً أشهروا إسلامهم في 6 أشهر.

* السودان: التأشيرات فرضت بالتشاور مع القاهرة وتستهدف ” منع الإرهاب “.

*الحمد الله يشترط تسليم غزة وتوفر الموازنة للعودة عن «الخصومات».

* هادي: “عاصفة الحزم” أيقونة مواجهة إيران.

* الزياني يؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الخليجية.

* الحكومة تحذر: هيئة إفتاء المليشيات تستبيح دماء اليمنيين.

* «الهلال» يوزع مواد إغاثية على سكان جزيرة ميون.

* «الحوثيون» يجبرون مدارس حجة على الترويج لأفكارهم.

* النظام السوري يقصف حماة واشتباكات في حلب.

* “أوكسفام” تدعو أستراليا لقبول مزيد من اللاجئين السوريين.

* ماي وميركل تتفقان مع ترامب على محاسبة الأسد.

* مشروع قرار جديد للتحقيق في الهجوم الكيماوي.

* تركيا: قتيل في انفجار داخل مبنى لإصلاح الآليات.

* وزيرة الصحة العراقية تنجو من سحب الثقة.

* موسكو تلوح بوقف الرحلات السياحية إلى تركيا.

* قراصنة صوماليون تركوا السفينة وخطفوا طاقمها الهندي.

*«منظمة الهجرة» تندد بتجارة النخاسة في ليبيا.

* السبسي يلتقي وزير خارجية إسبانيا.

* مسلح يقتل زوجته وتلميذاً وينتحر في إحدى مدارس كاليفورنيا.

* خطف تركيين من منطقة نفطية جنوب نيجيريا.

* قوات الجيش اليمني و«التحالف» تستعيد مواقع مهمة في تعز.

* وزارة الداخلية تفتتح مقرها الرئيسي في عدن.

* هادي : «عاصفة الحزم» أيقونة التعاون الأخوي لمواجهة التحديات.

* مصرع 8 من الميليشيات في بيحان بشبوة.

* صالح يرفض إرسال قوات لدعم الحوثيين بصعدة.

* إصابة 10 أشخاص بحريق مخيم للاجئين في فرنسا.

*1500 أسير جاهزون للمشاركة في إضراب 17 الجاري.

* الصدر يحذر الأسد من مصير القذافي.

* وزيرة الصحة العراقية تنجو من اقتراع على الثقة.

* تركيا تنتهي من بناء السور الأمني على حدودها مع سوريا.

* موسكو تدعو واشنطن إلى «التعاون» وليس «المواجهة».

* ورشة خليجية أمريكية تبحث التطبيقات الفعّالة للتصنيفات الإرهابية.

* «النواب البحريني» يوافق على تعديل قانون القضاء العسكري.

* قمة سعودية – فلبينية تبحث تعزيز التعاون والمستجدات.

* تمديد العقوبات الأوروبية على إيران بسبب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان .

* ترامب يتعهد بتسوية «نووي كوريا الشمالية» منفرداً.

*«الإمارات للمحامين» تدين تفجيرات مصر.

* 3 آلاف سوري يخلون خيامهم بموجب إنذار من الجيش اللبناني .

* إجتماع روسي ايراني سوري في موسكو قريباً.

* مناورات سعودية – أردنية لمكافحة الإرهاب.

* السودان : فرض التأشيرات على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين .