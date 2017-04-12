القاهرة - أخبار مصر

عبر حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي, عن ارتياحه للفوز الذي حققه المارد الأحمر علي نظيره الاتحاد السكندري.

وفاز الأهلي بهدف نظيف علي الاتحاد السكندري عن طريق اللاعب عمرو السولية في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم/الثلاثاء/ علي ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في

إطار منافسات الجولة ال`24 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد البدري بأداء الفريق في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري، وتحقيق الفوز بهدف مع الحفاظ على نظافة الشباك موضحاً أن مباريات الدور الثاني عادة ما تتسم بالصعوبة

عنها في الدور الأول نظرا لأن كل فريق بجدول مسابقة الدوري لديه أهداف يسعى لتحقيقها.

وأضاف البدري “أهدرنا العديد من الفرص السهلة”, وتابع “لو نجح اللاعبون في التعامل مع هذه الفرص بإيجابية لاختلفت النتيجة وقل المجهود البدني”.

وقال المدير الفني “أغلقنا صفحة الاتحاد السكندري وتفكيرنا في مباراة أسوان المقبلة”، واختتم تصريحاته ناعيا شهداء مصر الذين راحوا ضحايا تفجير إرهابي بمحيط كنيستي

المرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا.