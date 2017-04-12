بوسطن - أ ف ب

يقدم تطبيق واتس آب، المملوك لشركة فيس بوك، من فترى لأخرى مجموعة من الميزات الجديدة، واليوم كشف تقرير حديث أن تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم يختبر حاليا ميزة جديدة لتحميل الصور المتحركة داخل الدردشة لجميع مستخدمى التطبيق من خلال هواتف الأندرويد حول العالم.

ووفقا لموقع gadgetsnow الهندى، فالتطبيق الآن يسمح للمستخدمين إرسال واستقبال صور متحركةgif بسهولة مع أصدقائهم، وهذا من خلال الضغط على زر الأيموشنز ومن أسفل سظهر زر جديد يحمل اسم GIF وبمجرد الضغط عليه سيتم عرض مجموعة متنوعة من الصور المتحركة، كما يمكن البحث داخل تلك القائمة عما يناسب الدردشة.

ولكن الميزة الجديدة التى يختبرها التطبيق تضيف بعض المزايا الإضافية التى تمكن المستخدمين من تحميل صور متحركة من روابط خارجية بشكل سهل يمكن فتحه داخل التطبيق، بدلا من الذهاب إلى المتصفح، وسوف يكون المستخدمون قادرين على عرض صور جيف مباشرة فى التطبيق من خلال النقر على الخيار “انقر لتحميل”.