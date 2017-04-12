نيويورك - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فى نبأ عاجل لها أن مجلس الأمن يصوت اليوم الأربعاء على طلب اجراء تحقيق فى الهجوم الكيميائى فى سوريا .

وقد أكد مسئولون بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنهم واثقون تماما بأن الهجوم الكيماوى فى سوريا، لم ينفذه إرهابيون أو معارضون مسلحون.

وأضاف المسئولون أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم روسيا بأن الهجوم الكيماوى فى سوريا الأسبوع الماضى كان مختلقا.

وأوضح المسؤول قائلا “القدر الكبير من البيانات التى توفرت لدينا بكل الآليات ضخمة، بدرجة يتعذر على أى وكالة مخابرات أن تختلقها فى هذه الفترة الزمنية القصيرة.”

وأعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولى، يطالب بالتحقيق فى الهجوم الكيميائى المفترض فى سوريا.

يذكر أن الجيش الأمريكى ، أطلق الجمعة الماضى، 59 صاروخا من طراز “توماهوك” من مدمرتين للبحرية الأمريكية على قاعدة الشعيرات العسكرية الجوية فى ريف حمص وسط سوريا.