صعدة - أ ف ب

أعلن الجيش السودانى أمس الثلاثاء مقتل خمسة عسكريين، بينهم ضابط، واصابة 22 آخرين، فى معارك ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن حيث تشارك القوات السودانية فى التحالف العربى الذى تقوده الرياض دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد خليفة أحمد الشامى “احتسبت قواتنا خمسة شهداء بينهم ضابط، و22 جريحا”، من دون أن يوضح فى أى جبهات تحديدا سقطوا.

وأضاف أنه “فى إطار الواجبات التى كلفت بها ضمن خطة التحالف العربى، نفذت قواتنا باليمن عدة عمليات تعرضية حيث أنجزت اليوم المرحلة الأولى بنجاح كبير باحتلالها جميع الأهداف الموكلة لها وكبدت العدو خسائر كبيرة فى الارواح واسرت أعدادا كبيرة منهم“.

وينتشر فى اليمن مئات الجنود السودانيين فى اطار التحالف العسكرى العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من انصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.